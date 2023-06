Les élèves de terminale boycottent les compositions et délogent leurs camarades des collèges en plein examen de BFM blanc Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

Alors que les candidats au Bac technique ont bien démarré leurs épreuves à Thiès, ce lundi, sous haute surveillance policière, il n'y a pas eu cours dans le moyen secondaire. Les élèves de terminale du lycée El Hadj Malick Sy, après avoir boycotté les compositions, sont allés déloger leurs camarades des collèges qui se trouvaient en pleins examens du BFM blanc. Des perturbations qui, selon les grévistes, seraient liées au délai très court des dates d'examens retenues par l'État, sans concertation avec les différents acteurs. L'administration de l'établissement, face à «l'impossibilité d'un report», envisage des «mesures alternatives». Une rencontre avec le gouverneur est prévue ce jour pour discuter des décisions à prendre face à cette grève, qui illustre ainsi les tensions palpables qui règnent dans le pays et leur impact sur le système éducatif. En refusant de composer, ces élèves de terminale ont défié le calendrier établi par l'administration du lycée. Une manifestation qui fait suite à un arrêt des cours la semaine dernière, causé par des perturbations liées aux manifestations inhérentes à la condamnation d’Ousmane Sonko. La demande de report des compositions à la semaine prochaine a été rejetée par le proviseur du lycée, Daouda Fall, qui remarque que «le calendrier de la composition a été décidé par l'État». Sur la possibilité d'un report du baccalauréat, le proviseur souligne : «Cette décision incombe aux hautes autorités de l'éducation nationale.» En attendant, l'administration du lycée envisage, comme solution alternative, en lieu et place d’une composition, de se référer aux deux meilleures notes de chaque élève, pour leur permettre de passer le baccalauréat.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Les-eleves-de-terminale-boy...

