Les élèves du Club EVF du départemental de Koungheul, renflouent la banque de sang de plus de 82 poches

Le Club EVF départemental a organisé, en collaboration avec le district sanitaire de Koungheul, une journée de DON DE SANG au sein de l’établissement, ce samedi 21 mai 2022. Et plus de 82 poches ont été récoltées par l’équipe de la banque, pour servir à sauver des vies, surtout de femmes en état souvent trop compliqué, provoqué par une ennemie très sévère.



C’est le hall du lycée qui recevait les donneurs de sang. L’ambiance dans cette salle et l’animation dans la cour de l’école, indiquent qu’une bonne médiatisation a été faite autour de cette activité. Les agents du District de Santé (Infirmières, infirmiers, assistants sociaux) recevaient et orientaient les donneurs de sang dans la salle.



L’encadreur M. Diatta et le bureau du club ont profité de la présences massive des lycéens et des élèves venus des autres établissements, pour expliquer le sens de cette journée, la valeur du sang et le rôle important que jouent les donneurs de sang. Par la même occasion, ils testent par des questions-réponses, le niveau de compréhension des élèves sur le sujet.



Ils ont beaucoup insisté sur la gratuité du don. LE SANG NE SE VEND PAS. IL SE DONNE.



Le censeur du lycée, monsieur Fodé Diédhiou a salué l’implication des élèves et de l’administration du lycée dans cette activité. Leur partin (les jeunes) conduira à la pérennisation du DON DE SANG.



Beaucoup de personnes, de femmes surtout, perdent la vie par manque de sang. C’est donc louable, que le club EVF ait initié cette activité en collaboration avec le centre de santé de Koungheul, pour récolter assez de poches de sang afin de sauver des vies.



Pour Elhadji Omar Top, le coordonnateur du club EVF départemental Elhadji Ibrahima Bâ, il s’agit d’apporter un soutien à la population qui se trouve pour la plus souvent, dans le besoin. « C’est un acte purement citoyen que nous posons afin d’aider les malades qui souffrent de manque de sang. Le déficit au niveau de la banque cause très souvent des dégâts énormes », précise le président Top.













