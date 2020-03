Les élèves du Lycée de Mbacké décrètent une grève illimitée: ils ne veulent pas être contaminés par les enfants du Modou-Modou

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mars 2020

Les élèves du Lycée de Mbacké (région de Diourbel) ont décrété un mot d’ordre de grève illimitée ce samedi 14 mars. Ils ont avancé pour motif, le risque élevé de contamination encouru par leurs camarades qui partagent cet établissement avec les enfants du Sénégalais venu d’Italie, testé positif au Covid-19 et qui a infecté plus d’une quinzaine de personne en moins de trois jours.

