Les employés de Facebook sortent en disant que les messages de Trump devraient être limités

Des employés de Facebook se sont éloignés de leur bureau à domicile lundi et se sont rendus sur Twitter pour accuser le directeur général Mark Zuckerberg de surveiller de manière inadéquate les postes du président américain Donald Trump aussi strictement que la plate-forme rivale l'a fait.

Des dizaines de messages en ligne d'employés critiquent la décision de Zuckerberg de laisser le verbiage le plus incendiaire de Trump incontesté là où Twitter l'avait étiqueté. Certains cadres supérieurs ont participé à la manifestation, rappelant un débrayage en 2018 chez Alphabet Inc. ( GOOGL.O ) sur le harcèlement sexuel.



Il s'agissait d'un cas rare où le personnel reprenait publiquement son PDG, un employé ayant tweeté que des milliers de personnes y avaient participé. Parmi eux se trouvaient les sept ingénieurs de l'équipe gérant la bibliothèque de code React qui prend en charge les applications de Facebook.



«La récente décision de Facebook de ne pas agir sur les publications qui incitent à la violence ignore d'autres options pour assurer la sécurité de notre communauté. Nous implorons la direction de Facebook à #TakeAction », ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint publié sur Twitter.



"Mark a tort, et je m'efforcerai de changer d'avis le plus fort possible", a écrit Ryan Freitas, identifié sur Twitter comme directeur de la conception des produits pour le fil d'actualité de Facebook. Il a ajouté qu'il avait mobilisé "plus de 50 personnes aux vues similaires" pour faire pression en faveur d'un changement interne.



Un employé de Facebook a déclaré que la session hebdomadaire de questions-réponses de Zuckerberg vendredi serait déplacée cette semaine à mardi.



Katie Zhu, chef de produit chez Instagram, a tweeté une capture d'écran montrant qu'elle avait entré «#BLACKLIVESMATTER» pour décrire sa demande de congé dans le cadre du débrayage.



Facebook Inc ( FB.O ) permettra aux employés participant à la manifestation de prendre des congés sans perdre leurs jours de vacances, a déclaré le porte-parole Andy Stone.

Par ailleurs, la société de thérapie en ligne Talkspace a déclaré avoir mis fin aux discussions de partenariat avec Facebook. Le PDG de Talkspace, Oren Frank, a tweeté qu'il "ne soutiendrait pas une plate-forme qui incite à la violence, au racisme et au mensonge".



JUSTICE SOCIALE

Les travailleurs technologiques d'entreprises telles que Facebook, Google et Amazon.com Inc ( AMZN.O ) se sont penchés sur les problèmes de justice sociale ces dernières années, exhortant les entreprises à modifier leurs politiques.



Les employés «reconnaissent la douleur que beaucoup de nos gens ressentent en ce moment, en particulier notre communauté noire», a écrit Stone dans un texte.



«Nous encourageons les employés à parler ouvertement lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec le leadership. Alors que nous sommes confrontés à d'autres décisions difficiles concernant le contenu à venir, nous continuerons à solliciter leurs commentaires honnêtes. »



La semaine dernière, des troubles à l'échelle nationale ont éclaté après la mort d'un homme noir, George Floyd, en garde à vue à Minneapolis lundi dernier. Des séquences vidéo ont montré un officier blanc agenouillé sur le cou de Floyd pendant près de neuf minutes avant sa mort.



Vendredi, Twitter Inc ( TWTR.N ) a apposé une étiquette d'avertissement sur un tweet de Trump qui comprenait la phrase "lorsque le pillage commence, le tournage commence." Twitter a déclaré qu'il violait les règles contre la glorification de la violence, mais a été laissé comme une exception d'intérêt public.



Facebook a refusé d'agir sur le même message, et Zuckerberg a cherché à éloigner son entreprise de la lutte entre le président et Twitter.



Vendredi, Zuckerberg a déclaré dans un article sur Facebook que même s'il trouvait les propos de Trump "profondément offensants", ils ne violaient pas la politique de l'entreprise contre les incitations à la violence et les gens devraient savoir si le gouvernement prévoyait de déployer la force.



Le post de Zuckerberg a également déclaré que Facebook avait été en contact avec la Maison Blanche pour expliquer ses politiques.

Twitter a utilisé le même label que Trump lundi pour cacher un message du représentant de la Floride, Matt Gaetz, qui comparait les manifestants aux terroristes et appelait à les pourchasser "comme nous le faisons au Moyen-Orient".



Gaetz a déclaré en réponse qu'il "verrait" Twitter au sein du Comité judiciaire.



Certains des employés dissidents de Facebook ont ​​félicité Twitter pour sa réponse sur Trump. D'autres, comme Jason Toff, directeur de la gestion des produits et ancien chef de l'application vidéo courte Vine, ont commencé à organiser des collectes de fonds pour des groupes de justice raciale au Minnesota. Zuckerberg a écrit sur Facebook lundi que la société contribuerait 10 millions de dollars supplémentaires à des causes de justice sociale.



Toff a tweeté: «Je travaille chez Facebook et je ne suis pas fier de la façon dont nous nous présentons. La majorité des collègues à qui j'ai parlé ressentent la même chose. Nous faisons entendre notre voix. »



