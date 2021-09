Les enfants non vaccinés sont 10 fois plus souvent admis à l’hôpital, selon une étude américaine Rédigé par leral.net le Samedi 4 Septembre 2021 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|





Source : Contaminés par le variant Delta, les enfants ne développent pas plus souvent de formes graves qu’avec les autres variants, indique une étude menée par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies. Le nombre de moins de 18 ans non vaccinés admis à l’hôpital est toutefois 10 fois supérieur à celui des enfants vaccinés.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202109041046092...

