Les enseignants du Pur invitent les autorités étatiques et universitaires à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une réouverture immédiate des universités

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement des Enseignants du PUR (MEP) s’est concerté à l’effet d’examiner la situation tendue due à la fermeture de la quasi-totalité des universités publiques du Sénégal depuis le mois de juin 2023.



En effet, les actes de vandalisme injustifiés, que nous condamnons au passage, perpétrés au niveau des campus social et pédagogique de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ne sauraient servir de prétexte à la fermeture des universités.



Le principe des cours à distance adopté présentement par les universités depuis leur fermeture n’est qu’un assujettissement du calendrier académique au calendrier électoral. Il a comme conséquence la perte de la place qui devait leur revenir dans le concert des universités d’excellence.



Pour le cas de l’UCAD, elle a été classée meilleure université en Afrique Francophone par Unirank selon les critères suivants : « être agréé, licencié ou accrédité par l’organisation appropriée liée à l’enseignement supérieur dans chaque pays, offrant au moins trois ans de licence ou des diplômes de maîtrise ou de doctorat de troisième cycle et offrant des cours principalement dans un format d’enseignement traditionnel et non à distance ».



Par conséquent, le MEP, fidèle à sa vocation de sentinelle de l’éducation, invite les autorités étatiques et universitaires à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une réouverture immédiate des universités et une reprise des enseignements en présentiel, conformément au calendrier adopté par les instances habilitées.



Fait à Dakar, le 16 novembre 2023 Mouvement des enseignants du PUR

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook