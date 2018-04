Les enseignants retournent en classe

« Suite aux initiatives prises par divers médiateurs pour trouver une issue heureuse à la crise scolaire, le fil du dialogue a été renoué entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats du G 6.



Les discussions engagées ont permis de rapprocher les positions des deux parties surles principaux points d’achoppement portant notamment sur l’indemnité de logement et le système de rémunération dans la fonction publique.

Au terme des échanges qui ont eu lieu dans la journée du vendredi 27 avril 2018, le Président de la République a accédé à leurs requêtes.



Ainsi a-t-il décidé de procéder à l’augmentation substantielle de l’indemnité de logement des enseignants en attendant que les travaux sur le nouveau système de rémunération prévus dès la 2e quinzaine du mois de juin 2018, prennent en charge la question de l’alignement et la correction des iniquités.



– Considérant l’appel pressant lancé par l’ensemble des médiateurs pour la reprise des enseignements-apprentissages,

– Considérant la décision du gouvernement de convoquer une plénière avec les syndicats du G 6 dès le lundi 30 avril 2018 pour acter l’ensemble des mesures prises,

Le G 6 décide de suspendre son mot d’ordre en attendant que la plénière prévue le lundi permette d’acter les mesures annoncées.

A l’issue de celle-ci, le G 6 partagera toutes les conclusions afin de tenir la base informée de tout ce qui en ressortira. »

Dakar, ce 29 avril 2018



ANN https://an-news.com/