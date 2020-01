Accueil Envoyer Partager sur facebook Les étonnantes prophéties de TB Joshua pour 2020: «Un incident arrivera à l’Iran qui va causer...» Rédigé par Mamadou Mangane le 6 Janvier 2020 à 09:57 Le fondateur et pasteur principal de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN), le prophète TB Joshua, a dévoilé ses prophéties pour l’année 2020.





Dimanche dernier, l’homme de Dieu a révélé les différents évènements qui marqueront la nouvelle année. Ses prophéties qui sont au nombre de 11 lui ont été données par Dieu le 28 décembre 2019 mais TB Joshua affirme qu’il avait besoin de chercher la face du Créateur pour avoir des confirmations.



Voici les 11 prophéties du prophète TB Joshua pour l’année en 2020 :



1. Cette année sera une année d’humilité. Cette année, le Seigneur nous rendra humble à travers les défis qui peuvent être l’affliction, l’arrogance, l’orgueil, la méchanceté ou les mauvaises habitudes.



2. L’agriculture aidera l’économie parce qu’elle va chuter. Les gens devraient investir dans l’agriculture.



3. Il y aura un médicament commun qui poussera les gens à se suicider, à penser uniquement à la mort. Les gouvernements de chaque nation devraient faire attention et contrôler les médicaments qui arrivent dans leur pays.



4. L’Amérique devrait investir davantage dans l’agriculture car son économie sera affectée. L’économie qu’ils voient aujourd’hui sera touchée. Ils devraient donc investir dans l’agriculture et encourager leurs agriculteurs. De plus, l’approche à la question de sécurité aura un impact sur les candidats et les électeurs de la prochaine élection. Les élections seront serrées. Ils devraient prier contre un recomptage.



5. Prions pour que le gouvernement nigérian puisse terminer cette année sans un intermède qui provoquera une situation de pour et de contre.



6. Monsieur le vice-président, les choses ne sont pas encore terminées. Attendez-vous à beaucoup plus de pression. La pression sera très forte. Je prie pour que vous soyez capable de supporter la pression.



7. De nombreuses maladies que les dirigeants faisaient traiter en privé feront surface cette année. Ils seront cloués au lit et beaucoup mourront.



8. La Russie devrait prier pour son dirigeant qui pourrait être frappé par une maladie.

9. Un incident arrivera à la nation iranienne qui va causer la panique dans le monde entier.



10. L’œuvre de Dieu, les gens seront fatigués cette année à cause de tant de défis, de tribulations et de fardeaux qu’ils ne pourront pas supporter.



11. Royaume-Uni, il y aura de la division parce que certaines personnes chercheront à quitter la famille royale. Priez pour la Reine et le Duc d'Edimbourg contre les entrées à et sorties de l'hôpital ; priez pour que Dieu leur donne le réveil. Priez pour l'unité et la compréhension au sein de la famille royale.



