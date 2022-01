Les ex-travailleurs d’Ama, de la Sias et de la Sotrac en grève de la faim

Pour entrer en possession de leurs indemnités, les travailleurs des trois sociétés dissoutes à savoir Ama Sénégal, Sias et Sotrac ont démarré une grève de la faim, hier. D’après leur porte-parole du jour, Madany Sy, par ailleurs syndicaliste du nettoiement, la grève de la faim reste leur ultime arme. A l’en croire, l’Etat leur doit plus de 10 milliards FCfa répartis comme suit : 2,1 milliards FCfa aux travailleurs d’Ama, 1,5 milliard FCfa pour ceux de la Sias et 9 milliards FCfa pour les anciens travailleurs de la Sotrac.



M. Sy dénonce le non-respect des engagements pris par le Président Macky Sall lors de sa campagne électorale. Aujourd’hui, il y a eu plus de 300 travailleurs qui sont décédés, certains sont cloués au lit et d’autres sont devenus des mendiants pour pouvoir entretenir leurs familles, déclare Madany Sy.

