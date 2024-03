Les félicitations des candidats à Bassirou Diomaye Faye

Au vu des lourdes tendances notées plaçant la coalition Diomaye sur la piste de la victoire à la Présidentielle, des candidats n’ont pas tardé à envoyer des messages de félicitations à l’heureux élu, Bassirou Diomaye Faye. Déthié Fall, candidat de la coalition Déthié Fall 2024, a été parmi les premiers candidats à féliciter la coalition Diomaye. « Mes chers compatriotes, je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de participer à ce moment historique de notre vie politique. Je félicite et remercie tous les militants et responsables du PRP et de la Coalition DéthiéFALL2024, pour leur engagement et leur dévouement durant tout le processus électoral. Je félicite aussi le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa belle victoire, manifestement acquise au vu des tendances très fortes qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats. Félicitations au peuple sénégalais et vive la démocratie sénégalaise », écrit Déthié Fall, président du PRP.



Aly Ngouille Ndiaye a participé à ce concert de félicitations. « J’adresse mes félicitations à la coalition Diomaye Président, pour sa victoire dans la commune de Linguère. En tant que maire et candidat à l’élection présidentielle, je remercie tous mes militants et sympathisants pour leur soutien et leur engagement indéfectibles. Je vous invite à rester unis et optimistes pour l’avenir. Bravo à chacun d’entre vous pour le travail acharné et continuons à croire en notre vision commune », souligne le président de la Coalition Alyngouille 2024.



Le candidat Daouda Ndiaye dira pour sa part, que « je tiens vivement à remercier les militants, souteneurs et sympathisants de président Daouda 2024, pour leur appui et leur engagement sans faille à mes côtés. Je les exhorte, aujourd’hui plus qu’hier, à rester unis, en vue de préparer d’autres défis qui se dressent devant nous. Félicitations à vous. Aussi au vu des lourdes tendances actuelles qui se dégagent, je félicite la coalition Diomaye qui est clairement devant. C’est la victoire de la démocratie sénégalaise ».



A ces félicitations, il faut ajouter celles de Khalifa Sall, de Mamadou Lamine Diallo, d’Anta Babacar Ngom, de Mame Boye Diao, rapporte "Le Témoin".