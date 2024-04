Les forces américaines abattent des drones iraniens visant Israël (responsable américain)

Les forces américaines positionnées au Moyen-Orient abattent des drones iraniens visant Israël, a déclaré samedi un responsable du ministère de la Défense des Etats-Unis, alors que l'Iran a annoncé avoir tiré des drones et des missiles sur Israël.



"Conformément à notre engagement inébranlable en faveur de la sécurité d'Israël, les forces américaines présentes dans la région continuent d'abattre des drones lancés par l'Iran et ciblant Israël", a indiqué ce responsable sous couvert de l'anonymat. "Nos forces restent positionnées pour fournir un soutien défensif supplémentaire et pour protéger les forces américaines opérant dans la région".

