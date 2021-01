Les forces de l’ordre saisissent plus de 400 kg de drogue près de Toulouse Rédigé par leral.net le Samedi 23 Janvier 2021 à 21:35 | | 0 commentaire(s)|





Source : Six personnes qui transportaient plus de 400 kilogrammes de cannabis ont été interpellées jeudi dernier près de Toulouse, selon La Dépêche. Les trafiquants ont été arrêtés après une course-poursuite.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2021012310...

