Deal autour de l'ancien cité Tobago : soupçons autour d’un « Deal au Sommet » pour donner les terrains à Mor Sarré

Ancien émigré, Amadou Niang qui disposait d’un terrain, était dans la phase construction depuis 3 ans. Alors qu’il s’apprêtait à déménager et venir rejoindre sa nouvelle demeure, un beau matin, on l’a appelé pour lui annoncer sa maison est en train d’être détruite. Amère surprise !



Dans le lot de cette désolation un retraité peine même à exprimer la douleur infligée, car selon lui, un régime qui doit aider les populations, ne doit pas attendre qu’un citoyen se débrouille jusqu’à atteindre presque son revêt, pour tout réduire à zéro. Pour lui Macky est certainement mal informé car s’il était au courant de cette réalité, cette injustice n’aurait jamais eu lieu.



Pour l’émigré, Niang, leur vécu est plus catastrophique que le bateau « Le Diola » qui a coulé sous Wade emportant près de 2000 vies. Car selon lui , c’est comme si régime égorger un être avant même sa naissance



Une autre voix celle de Abdoulaye Diop appuie sa déclaration car selon lui, c’est plus de 400 pères de famille qui se sont sacrifiés toute leur vie, qui voient leurs efforts qui ont duré des années être réduits au néant !

Plus de 10milliards de FCFA de perdus pour ces familles qui se sont endettées, ont vendu des maisons pour acheter ces terrains. Aujourd’hui dans un désarroi profond aucune explication ne leur est donnée sur ce qui ressemble à un vandalisme d’état.



Pourtant selon des informations à vérifier, c’est un « Deal au Sommet qui se dessine » car les impôts et domaines cherchent à donner à Mor Sarré un promoteur immobilier ces terrains de la Cité Tobago, une zone habitée mais déclarée inhabitable.