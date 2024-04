Les hésitations d'Israël quant aux représailles contre l'Iran après une attaque de missiles et drones Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 05:38 | | 0 commentaire(s)| Le gouvernement israélien se retrouve dans une situation délicate alors qu'il débat de la réponse à apporter à l'attaque récente de 350 missiles et drones en provenance d'Iran. Cette incertitude reflète les divisions au sein du cabinet, tandis que les appels à la patience et à la modération proviennent de Joe Biden et des pays européens.



Les tensions au sein du cabinet israélien sont palpables, avec des divergences d'opinions entre les partisans d'une réaction plus agressive et ceux prônant la prudence. Les discussions portent sur l'ampleur et le timing des représailles contre l'Iran, alors que le Premier ministre Benyamin Netanyahou est sous pression pour éviter une escalade régionale, notamment suite aux conseils de Joe Biden et des alliés européens.



Des ministres d'extrême droite appellent à une riposte robuste pour restaurer la dissuasion du pays, tandis que d'autres membres du cabinet préconisent une action immédiate. Cependant, l'armée israélienne a rapporté que la plupart des missiles et drones iraniens ont été interceptés, limitant les dégâts sur le territoire israélien.



Le soutien diplomatique envers Israël s'est accru, même de la part de pays traditionnellement critiques envers Benyamin Netanyahou, comme les États-Unis et la France. L'incident a également révélé un possible alignement entre les États-Unis, les pays sunnites et Israël contre l'Iran, signalant un changement significatif dans la dynamique régionale.



Israël se trouve à la croisée des chemins, devant décider entre une réponse militaire sévère à l'Iran ou le renforcement des sanctions internationales contre son programme nucléaire. En attendant, le succès des systèmes de défense israéliens lors de l'attaque suscite l'intérêt des acheteurs étrangers, ouvrant la voie à de potentielles opportunités commerciales pour l'industrie de la défense israélienne.















