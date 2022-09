Les hommages du Député-Maire Ahmeth Aïdara au Magistrat Bassirou Ndiaye

Le député-maire de Guédiawaye Ahmeth Aïdara a rendu hier un vibrant hommage au magistrat Bassirou Ndiaye, renseigne LeTémoin. « D’Allah nous venons et vers Lui nous retournons inexorablement. La grande faucheuse nous ravit, aujourd’hui, en ce mois de Safar, notre frère et ami, le magistrat Bassirou Ndiaye président de la Cour d’Appel de Ziguinchor. En ma qualité de député-maire de la ville de Guédiawaye, je rends un vibrant hommage à ce grand monsieur qui a rendu d’éminents services à notre chère ville pour avoir été le président de la zone 2 et l’actuel président de la commission juridique de Guédiawaye football club. Je m’incline devant la mémoire de l’illustre disparu et prie Allah de l’absoudre de ses péchés et lui ouvrir les portes de son paradis céleste. Je présente mes très sincères condoléances à la famille éplorée, à ses amis, au GFC et la famille de la magistrature incarnée par l’UMS » écrit le député-maire de Guédiawaye sur sa page Facebook. .