Les hommes recourent maintenant à la chirurgie pour devenir plus grands

Ce n'est pas un secret que la plupart des femmes recherchent quelqu'un de grand, et beau quand il s'agit parfois d'amour. Et de nos jours, les mecs s'assurent qu'ils correspondent aux critères en ayant une chirurgie d'allongement des membres pour les faire paraître plus grands – et cela coûte des milliers de livres.

Au cours de la dernière année, 30 hommes ont visité le LimbplastX Institute de Las Vegas aux USA qui propose un traitement d’allongement des membres.



La procédure, qui promet d’ajouter jusqu’à six pouces à votre taille, coûte plus de 57 180 £ (75 000 $).



La chirurgie consiste à ouvrir les os de la jambe et à insérer un appareil d’étirement, et après la chirurgie, les patients reçoivent une télécommande externe où une pression sur un bouton augmente leur hauteur de 1 mm par jour.



Le Dr Kevin Debiparshad, qui est consultant à la clinique, dit que bien que la procédure soit normalement indolore, il existe un risque d’infection et une diminution de la capacité athlétique.



Cependant, malgré cela, le Dr Debiparshad dit que les affaires sont en plein essor.



S’adressant à Business Insider, il a expliqué que ses patients sont «des gens assez performants sur le plan professionnel, mais qu’ils ont le sentiment de manquer quelque chose.”

“Ils pensent que s’ils peuvent modifier cette insuffisance, cela peut rendre leur vie complète d’une certaine manière.”



Le médecin dit que plus de 90 pour cent des personnes qui demandent le traitement sont des hommes, avec une taille moyenne de 1m67 qui cherchent à l’augmenter de trois pouces.



S’adressant à Mirror, il a ajouté: «Le désir de paraître plus grand, en particulier pour les hommes, a toujours été un sujet brûlant dans la société et les normes sociales modernes.”



"Bien que ce soit certainement un moteur de la popularité pour augmenter leur taille, les raisons de l'allongement esthétique des membres varient, allant d'un regain de confiance en soi à des capacités physiques améliorées – qui changent toutes des vies."



