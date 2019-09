Les images de l'accident qui a coûté la vie aux 2 jakartamen à Kaolack

Leral est en mesure de vous en dire plus sur les 2 livreurs de pain écrasés par un mini-car hier matin, à Koutal.



Les deux conducteurs de Jakarta, vendeurs de poissons de leur état, étaient venus à Kaolack pour s'approvisionner en poisson et retourner exercer leur commerce dans les villages environnants avec leurs motocyclettes.



C'est sur la route à hauteur de Koutal que Babacar Diallo (Ndramé Escale) et Abdou Karim Thiam (Keur Madiabel) ont péri dans un violent choc avec le véhicule de transport mini-car. Le chauffeur du mini-car est présentement en détention à la brigade de gendarmerie de Kaolack.











Abdoulaye Diallo

leral.net Kaolack





