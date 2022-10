Les importateurs avertis : Au port de Dakar, toute marchandise non enlevée après 5 jours, sera envoyée à Diamnadio

Après le succès du Plan d’urgence de désencombrement et de décongestion, qui a permis au Port de Dakar de libérer 6 hectares, le nouveau Directeur général Mountaga Sy a pris hier encore une nouvelle mesure salutaire. Désormais, toute marchandise non enlevée du Port après 5 jours de stockage, est envoyée à Diamnadio. Le patron du Port a pris hier une note circulaire envoyée à tous les acteurs portuaires, pour les informer de cette nouvelle décision. Cette dernière constitue un levier de suivi des opérations d’urgence en cours, qui ont permis non seulement de libérer des espaces, mais aussi de ne plus avoir aucun navire au niveau de la rade extérieure du port, rapporte "Le Témoin".



Les opérateurs qui avaient pris de mauvaises habitudes puisque grâce à leurs zones amodiées- zone sous location portuaire, délaissaient leurs marchandises à l’intérieur du Port. Certains même, les commercialisaient directement. Alors si au bout de 5 jours, la marchandise n’est pas enlevée, elle est envoyée à Diamnadio avec des pénalités à payer. « Le Port autonome de Dakar dans le déchargement de vrac, travaille aussi sur des équipements de manutentionnaire qui feront appel de nouvelles procédures. Actuellement, nous sommes dans des opérations d’optimisation de classe mondiale, qui tiennent largement la comparaison avec toutes les pratiques des ports des grandes économies du monde. C’est le tempo de la modernisation du Port.



Nous étions sur le vrac avant-hier et hier, ce mercredi, sur le fer et l’acier. Nous allons continuer sur l’ensemble des commodités déchargées au Port de Dakar, notamment dans ce qui est conventionnel qui était problématique, il y a trois semaines. Nous sommes en train de sortir la tête de l’eau. La perspective est bonne et heureuse. Nous allons établir des standards, parce qu’il est facile de mettre en place de bonnes dispositions, mais le défi, c’est le maintien des performances observées il y a trois semaines », a souligné Mountaga Sy, ce mercredi.