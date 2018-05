Les inspecteurs de l’Éducation nationale menacent de bloquer le système du 14 au 25 mai

Dans un communiqué parvenu à Leral.net, le Bureau Exécutif National du Syndicat des Inspecteurs de l'Education Nationale du Sénégal (SIENS) s’est félicité de la signature du protocole d’accord entre le gouvernement et le G6, marquant une nette prise de conscience de la nécessité de revaloriser la profession enseignante et les prémices d’un engagement du gouvernement vers la correction des iniquités dans le régime indemnitaire des agents de la fonction publique, conformément à ses engagements depuis 2014.



Suite à l’expiration de leur préavis de grève déposé le mardi 03 avril 2018, ces inspecteurs étaient en réunion ce dimanche 06 mai 2018, pour faire une analyse de la conjoncture dans le secteur de l’éducation et de la formation, l’attitude des pouvoir publics dans la prise en charge des préoccupations exprimées par les corps de contrôle et dégager des perspectives.





Dans la note, le Ben du SIENS a aussi évoqué pour le souligner, l'implication positive des différents acteurs de la société civile, avec au premier plan, les institutions en charge du dialogue social (HCDS et CDS/SEF), la COSYDEP, les associations de parents d'élèves et les régulateurs sociaux que sont les autorités religieuses et coutumières.



En ce qui concerne le traitement des préoccupations des membres des corps de contrôle portées par le préavis de grève du 03 avril 2018, le BEN a constaté que « les actes posés par les pouvoirs publics, notamment la rencontre tenue avec le ministère de l'éducation nationale le vendredi 13 avril 2018, celle tenue avec le Ministre de la fonction publique de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public le mardi 17 avril 2018, ainsi que la réunion technique du mercredi 02 mai 2018 sous la présidence du Directeur général du ministère de la Fonction publique dans le cadre de l'agenda défini de commun accord par les parties et devant être poursuivi par une plénière avec le gouvernement. Ces actes posés par le gouvernement semblent traduire une volonté d'aller dans le sens d'une décrispation ».



« Le BEN considère que le rythme doit être plus soutenu et les actions plus franches en vue d'aller rapidement vers une plénière qui permettrait de recueillir les contre-propositions du gouvernement relatives à l'offre du SIENS par le biais de sa plate-forme revendicative assorti d'un argumentaire », lit-on dans le docuemnt.



Ainsi, le SIENS, à travers le BEN et conformément aux orientations énoncées par la CA du dimanche 25 mars 2018, dans sa majorité et en phase avec les orientations émanant des sections, décide de lancer son premier plan d'action qui consiste " au gel de tous les examens professionnels (pour l'élémentaire et le moyen secondaire) sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 14 mai 2018 à partir de 8 heures précises, jusqu'au vendredi 25 Mai 2018 à 18 heures.



Tout en se réservant la possibilité de ré-apprécier sa posture à l'issue de la plénière avec le gouvernement qu'il souhaite dans les plus brefs délais, le Bureau Exécutif national du SIENS invite tous les inspecteurs de l'éducation à se mobiliser et à respecter à la lettre ce mot d'ordre qui se veut le premier d'une longue série au regard du schéma de traitement des revendications dont le gouvernement nous a jusqu'ici habitués", informent-ils, tout en tenant compte des actes posés par la tutelle et le gouvernement, considérant la tendance lourde à marginaliser les corps de contrôle dans le processus de résolution de la crise scolaire ayant abouti au dépôt du préavis de grève, considérant les différents développements dont celui notable, sous forme de propositions sur le segment indemnité de logement et d'offre de facilitation pour une sortie de crise émanant du Médiateur de la République le vendredi 27 avril.













Déclaration du Bureau exécutif national du SIENS, dimanche 06 mai 2018