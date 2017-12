Les insulteurs du net: Rampino et Cheikh Gadiaga atterrissent à Rebeuss

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 20:37

Cheikh Gadiaga et Moise Rampino vont passer leur première nuit à Rebeuss. Cheikh Gadiaga, propriétaire d’un site d’information, et Moïse Rampino « le nègre de service » étaient en garde-à-vue depuis vendredi passé à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Ils sont soupçonnés d’avoir constitué une bande dont le jeu favori est la diffamation sur fond d’extorsion de fonds.



