Les journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye en liberté provisoire

Les journalistes sénégalais Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye ont obtenu mardi une liberté provisoire. Selon Me Moussa Sarr, contacté par lesoleil.sn, il avait déposé une demande dans ce sens à la suite de l’audition de ses clients. Il a confié avoir reçu la décision du juge vers 17h, rappelant qu’ils restent sous contrôle judiciaire. […] Les journalistes sénégalais Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye ont obtenu mardi une liberté provisoire. Selon Me Moussa Sarr, contacté par lesoleil.sn, il avait déposé une demande dans ce sens à la suite de l’audition de ses clients. Il a confié avoir reçu la décision du juge vers 17h, rappelant qu’ils restent sous contrôle judiciaire. Le journaliste de Walfadjiri a été placé sous mandat de dépôt en mars dernier par le juge du Deuxième cabinet, Mamadou Seck. Il est inculpé de : « Provocation d’un attroupement, outrage à magistrat ; intimidation et représailles contre membre de la justice ; discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel ; diffusion de fausses nouvelles ; mise en danger de la vie d’autrui ». Quant au directeur de publication du quotidien ‘’Yoor Yoor/bi’’, il a été inculpé et envoyé en prison, le 26 mai dernier, par le même juge pour les faits de « publication d’écrits de nature à jeter le discrédit sur les actes ou décisions juridictionnels, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques et usurpation de la fonction de journaliste »,



Source : Source : https://lesoleil.sn/109813-2/...

