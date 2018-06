Les libéraux de France demandent aux opposants de se ranger derrière Karim en 2019

La lettre du candidat déclaré du Pds, Karim Wade, donne des idées à ses partisans.

Ainsi, la karimiste Alima Sy du mouvement Appel 221 propose à l’opposition sénégalaise de se ranger derrière leur candidat. Faisant une «analyse profonde» de sa lettre annonçant son retour imminent, ses souteneurs demandent aux différents candidats de l’opposition en lice pour la présidentielle de 2019, à commencer par Idrissa Seck, Malik Gakou, et autres de renoncer à leur candidature au profit de celle de l’ancien ministre de la Coopération internationale et des Infrastructures.



«Je voudrais solennellement demander à l’opposition sénégalaise de travailler autour d’un candidat unique pour faire partir Macky Sall le 24 février 2019. Et je crois à mon humble avis, que notre frère Karim Wade est le candidat le mieux placé pour battre Macky Sall dès le premier tour. Je ne parle même pas de deuxième tour. Si on ne fait attention, si on ne renonce pas à nos ambitions personnelles, c’est le scénario de 2007 qui va se reproduire», déclare Alima Sy.



«Car si les chances sont dispersées, le candidat sortant aura plus de chance de rempiler. Alors dans ce cas, ce sera la catastrophe dans les cinq années à venir. Et je suis persuadée que si toute l’opposition désignait Karim comme candidat unique, Macky Sall serait obligé de quitter le pays», soutient la Karimiste qui travaille en étroite collaboration avec Serigne Assane Mbacké.



En attendant, un grand rassemblement des Karimistes de la Diaspora à Paris est en gestation et pourrait se tenir dès le début du mois de juillet, à en croire Alima Sy.











Walfquotidien