Les magasins se barricadent dans plusieurs villes US à la veille de la présidentielle – images
Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020





Source : Les rues de New York, Chicago, Los Angeles, Washington et d'autres villes se barricadent à l'approche de l'élection présidentielle. L'anxiété générale est palpable concernant d'éventuels affrontements suivant la victoire de n'importe lequel des candidats.Source : https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202011021...

