Les maires Issakha Diop et Abdoulaye Thimbo en terrain miné

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Janvier 2022 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Issakha Diop, maire de Pikine-Est ainsi que son mentor Abdoulaye Thimbo, sont en terrain miné, au niveau de cette commune réputée être leur fief, pour les élections locales du 23 janvier 2022. Ce, à cause de deux responsables de la mouvance présidentielle qui ont mis en place des listes parallèles.



Il s’agit de Ibra Guèye, adjoint au maire sortant, par ailleurs candidat à la Ville de Pikine sous la bannière de Defar sa Gokh. Comme lui, l’ancien maire de la localité Ibrahima Ndiaye, membre également de l’Alliance pour la République (APR), est investi candidat de la coalition Gueum Sa Bopp. Ibrahima Ndiaye, pour avoir toujours battu Abdoulaye Thimbo à l’école Ibrahima Ndao (Ex école 08) avant de rallier l’APR, risque donc de poser un sérieux problème à Issakha Diop et à son mentor Abdoulaye Thimbo de Benno Bokk Yakaar (BBY). Il en est de même pour Ibra Guèye au niveau de l’école 3, où il risque de fatiguer également Thimbo. Comme pour dire que la bataille politique de Pikine-Est au niveau de l’APR, aura bien lieu.















L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook