Dans un monde où un seul réseau social, une seule place de marché, un seul moteur de recherche dominent, les super géants du numérique exercent un contrôle démesuré sur l'accès à Internet et à l'information. Les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) abusent de leur position dominante et cela effraie le monde politique européen.

Source : https://www.jotaay.net/Les-maitres-du-monde-l-Euro...