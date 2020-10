Les manifestants guinéens menacés d'expulsion par le préfet de Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020 à 13:04 | | 1 commentaire(s)|

Les jeunes ressortissants guinéens sont menacés d 'expulsion du territoire sénégalais par le Préfet de Dakar . Il est reproché à ces manifestants qui contestent la réélection de Aloha Condé pour un troisième mandat, de ne pas respecter les régles qu'épouse une manifestation qui exige une demande d'autorisation auprès de l autorité administrative. Les ressortissants guinéen vivant à Dakar ont manifesté, mercredi et jeudi, sans respecter la procédure administrative en la matière. Selon le préfet Samb, « les participants et organisateurs de ces manifestations spontanées s'exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'expulsion du territoire sénégalais ». En attendant la tenue de la déclaration du resultat définitif de l'eléction présidentielle de leur pays d'origine,les guinées sont tenus à respecter les lois et règlements du Sénégal notamment la déclaration préalable avant toute manifestation.



Source : Source : https://letemoin.sn/les-manifestants-guineens-mena...

