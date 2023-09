Les mécaniciens de l'ancienne piste de Ouakam résistent à la menace d'expulsion

Les mécaniciens établis à l'ancienne piste de Ouakam se retrouvent dans une situation précaire, avec une menace d'expulsion imminente dans 20 jours. Cependant, réunis au sein de l'association des artisans de l'ancienne piste, ils déclarent ne pas avoir été informés officiellement de cette décision. Après 23 années d'activité sur ces terrains, ils demandent un bail pour créer "La cité de l'automobile" et cherchent à protéger leur gagne-pain. Suivez ce reportage de Marieme Soda Ndiaye et Khadija Thioub pour en savoir plus.