Les meilleurs bonus des bookmakers à réclamer tout de suite

Pour avoir une bonne renommée, les sites de paris sportifs doivent user de stratégies. Bien évidemment, ceci passe par la proposition de services de qualité. Cependant, cela ne suffit pas toujours à séduire les nouveaux membres. Raison pour laquelle beaucoup d’entre eux essayent d’offrir un bonus de bienvenue intéressant. Toutefois, il est parfois difficile de se retrouver entre les multiples solutions sur le marché. Parcourez notre article pour découvrir les meilleurs bonus de bookmakers à réclamer à tout prix. Le bonus de bienvenue 1xbet Le site de paris sportifs compte parmi les plus appréciés du continent africain à l’heure actuelle. Il se démarque grâce à la large gamme de marchés sportifs qu’il propose. De plus, les utilisateurs peuvent également gagner de l’argent à travers les jeux de casino. Il faut cependant signaler que les clients de cette plateforme l’apprécient surtout pour son bonus de bienvenue alléchant. En effet, chaque nouvel inscrit sur 1xbet reçoit une prime de 200% jusqu’à 50 000 XOF. Ce qui est une excellente manière d’amplifier leur plaisir de jeu.



Pour bénéficier de cette offre, vous devez obligatoirement vous inscrire sur la plateforme. De plus, il faut signaler que c’est une offre qui est soumise à plusieurs conditions. Verser au moins 650 XOF après l’ouverture de votre compte. Par ailleurs, la moitié du montant que vous recevez en bonus doit être risquée 5 fois sur des paris combinés. Chacun de ces derniers doit impérativement inclure au moins 3 événements dotés d’une cote supérieure ou égale à 1.40.



L’autre moitié de la somme doit être remise en jeu au moins 30 fois dans les jeux de la section 1xGames. Sans oublier de mentionner que vous devez accepter de recevoir le bonus sur le sport au moment de votre inscription. Il est impossible de réclamer la somme de ce bonus dans le cas où toutes ces conditions ne sont pas réunies.

Le bonus de bienvenue 1win Présent sur le marché depuis 2018, 1win est également une plateforme qui a réussi à s’imposer dans les secteurs des paris sportifs et des jeux de casino. Le bookmaker est présent dans le monde entier et particulièrement en Afrique. C’est pourquoi il propose divers moyens de paiement. Sans oublier de parler de ses nombreux marchés de paris sportifs et de sa ludothèque riche et variée.

Ce site de paris sportif propose l’un des meilleurs bonus de bienvenue qui est de 500% et réparti comme suit sur vos quatre premiers approvisionnements :



200% de bonus sur le premier dépôt ;

150 % de bonus sur le second ;

100% de bonus sur le troisième ;

50% de bonus sur le quatrième. C’est un véritable coup de pouce qui va aider les clients à mieux démarrer leurs paris. Pour profiter de cette prime, vous devez obligatoirement être inscrit sur la plateforme. De plus, les nouveaux utilisateurs doivent remplir tous les champs obligatoires dans la section « Mon compte ». Une fois que vous avez effectué votre dépôt initial, le bonus arrive automatiquement dans votre compte promo. Vous avez dès lors la possibilité de l’utiliser pour parier ou de jouer au casino sur la plateforme.

Le bonus de bienvenue de Betwinner Betwinner compte aussi parmi les bookmakers qui proposent le meilleur bonus de bienvenue du marché. En effet, les nouveaux inscrits bénéficient d’une prime de 200% jusqu’à 130 000 XOF sur leur premier dépôt. Après avoir créé votre compte, vous devez remplir tous les champs dans la section « Mon compte » pour l’obtenir. De plus, le dépôt minimum pour profiter de cette offre est de 600 XOF. Le bonus est divisé en deux et chaque partie correspond à un pourcentage de 100% ;

Pour ce qui est de la première moitié, vous devez la miser au moins cinq fois sur les paris combinés. Ces derniers doivent être composés de minimum trois sélections avec une cote supérieure ou égale à 1.40. La deuxième moitié, quant à elle, doit être risquée au moins trente fois dans les jeux de la section Win Games. Il s’agit d’une offre attractive qui promet de très beaux moments à tous les nouveaux parieurs de ce site de paris sportifs.

Le bonus de bienvenue de Melbet Melbet attire aussi de nombreux parieurs en Afrique grâce à son bonus de bienvenue. Il s’agit d’une offre réservée aux nouveaux joueurs et qui permet d’obtenir 100% jusqu’à 130 000 XOF sur votre premier dépôt. Le montant obtenu pour cette offre doit être placé au moins cinq fois sur des paris combinés. Chacune des mises doit avoir au moins trois événements dotés d’une cote supérieure ou égale à 1.40 avant toute réclamation de gain.



Il est impératif de s’inscrire sur la plateforme pour réclamer cette offre. De plus, l’utilisateur doit accepter de recevoir ce bonus sur le sport au moment de la création du compte. Sans oublier de mentionner qu’il est obligatoire de compléter toutes les informations nécessaires dans la section « Mon compte » avant d’effectuer votre premier approvisionnement. Notez que Melbet propose d’autres bonus et promotions très intéressantes.

Le bonus de bienvenue Linebet Si vous êtes amateur des paris sportifs, Linebet est l’une des meilleures adresses pour tenter votre chance grâce à son bonus de bienvenue. Celui-ci est de 100% jusqu’à 60 000 XOF sur le premier dépôt. Notez que c’est une prime uniquement disponible pour les personnes qui s’inscrivent pour la première fois sur la plateforme. N’oubliez pas d’entrer le code promo du bookmaker dans le champ indiqué lors de l’ouverture du compte. Comme tous ses concurrents, le site de paris sportifs soumet cette offre à des conditions.



L’utilisateur doit signaler qu’il veut recevoir le bonus pour les sports au moment de la souscription. D’un côté, il est très important de fournir toutes vos informations personnelles dans la section « Mon compte ». Les clients qui souhaitent en profiter doivent aussi obligatoirement confirmer leur numéro. Le dépôt minimum pour l’activer est de 6000 XOF. C’est un bonus que chacun ne peut recevoir qu’une seule fois sur la plateforme.



Par ailleurs, il est obligatoire de le risquer au moins cinq fois sur des paris combinés avant de réclamer les gains issus de ce dernier. Chacun de ces paris doit inclure au moins 3 sélections dotées d’une cote supérieure ou égale à 1.40. Il est aussi possible de bénéficier d’un bonus de bienvenue pour le casino de jusqu’à 950 000 XOF et 150 tours gratuits. Il est réparti sur vos quatre premiers versements.



Vous avez maintenant une idée sur les bookmakers qui proposent les meilleurs bonus de bienvenue en Afrique. Il ne vous reste qu’à choisir la plateforme qui vous intéresse et à procéder à l’inscription. Notez surtout que vous avez la possibilité d’avoir un compte sur chacun d’entre eux sans aucun problème. Cependant, il est interdit d’essayer d’avoir plusieurs comptes chez le même bookmaker sous peine de suspension. A vous de jouer présentement, car vous avez toutes les cartes dans vos mains.



