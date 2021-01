Les moteurs des sous-marins nucléaires au cœur des tensions entre Bercy et Volkswagen Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le ministère de l'Économie et des Finances envisage une mise en demeure de Volkswagen, soupçonné de vouloir arrêter la production des moteurs de secours des sous-marins nucléaires français, via une de ses filiales, rapporte Les Échos.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021011110450517...

