« Les mots de la science » : H comme harcèlement

Anthropocène, intersectionnalité, décroissance… Ce jargon vous dit quelque chose, bien sûr ! Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu’ils veulent dire. Dans les Mots de la Science, on revient donc sur l’histoire et le sens de ces mots clés avec des chercheuses et chercheurs capables de nou...

Un article de Johanna Dagorn - Sociologue, Université de Bordeaux et Iris Deroeux - journaliste à The Conversation France. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Les-mots-de-la-scie...