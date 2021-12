Les nominations en Conseil des ministres de ce mercredi 8 décembre 2021 Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 23:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Ansoumana Kouma DIALLO, Inspecteur de l’Education Populaire de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde 720.770/E, est nommé Inspecteur Technique au Ministère de la Jeunesse, en remplacement de Monsieur Maïssa DIAO, appelé à d’autres fonctions ; Monsieur Serigne Mouhamadou NDIMBLANE, Inspecteur de l’Education Populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde 732.472/G, est nommé Inspecteur Technique au Ministère de la Jeunesse. Fait à Dakar, le 08 décembre 2021



