Les nominations en Conseil des ministres du 06 juin 2018

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 06 juin à 11h, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



- Monsieur Oumar SOW, Géographe Urbaniste, est nommé Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie ;



- Monsieur Mamadou Alpha SIDIBE, Géographe, précédemment Directeur de l’Aménagement et de la Restructuration des Zones d’Inondation, est nommé Directeur de la Prévention et de la Gestion des Inondations au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie ;



- Monsieur Al Hassane DIOP, Economiste, précédemment en service à la Direction des Financements et des Partenariats Public-privé, est nommé Directeur des Financements et des Partenariats public-privé au ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, poste vacant ;



- Monsieur Mamadou Alhousseynou SARR, Ingénieur-statisticien-économiste, est nommé Directeur des Stratégies et de la Prospective au ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat, poste vacant ;



- Monsieur Ibra DIAKHATE, Aménagiste, titulaire d’un DESS en Aménagement, Décentralisation et Développement territorial, est nommé Inspecteur technique au ministère du Tourisme.



Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole