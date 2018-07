Les nominations en Conseil des ministres du 25 juillet 2018

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 25 juillet 2018 à 10 heures, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



 Monsieur Abdou Khadir AGNE, Economiste, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Madrid (Royaume d’Espagne), poste vacant ;



 Monsieur Mouhamadou Moustapha THIOUNE, Administrateur civil principal, précédemment Directeur des Libertés publiques à la Direction générale de l’Administration territoriale (DGAT), est nommé Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, poste vacant ;



 Monsieur Mactar DIALLO, Magistrat Hors hiérarchie, est nommé Secrétaire général du ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, poste vacant ;



 Madame Ramatoulaye Fall DABO, Juriste, est nommée Inspecteur des Affaires administratives et financières au ministère de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main d’œuvre, poste vacant ;



 Monsieur Ousmane NDAO, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA), poste vacant.





Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole