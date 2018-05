Les nominations en Conseil des ministres du 30 mai 2018

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 30 mai à 11 h, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Djily Mbaye LO, Sociologue, Expert en microfinance, est nommé Directeur des Stratégies de Développement industriel, au Ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, poste vacant ;



Monsieur Pape Amar DIOP, Professeur de l’Enseignement Secondaire Principal, est nommé Inspecteur des Affaire Administratives et Financières au Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance.