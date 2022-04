Les nominations en Conseil des ministres du Mercredi 27 avril 2022 Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Nicolas Auguste NIOUKY, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre-Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Bruxelles, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria, avec résidence à Abuja, en remplacement de Monsieur Babacar Matar NDIAYE, appelé à d’autres fonctions. Monsieur Ousmane DIOP, Conseiller des Affaires étrangères, Ministre-Conseiller, Directeur Europe, Amérique et Océanie au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est élevé au rang d’Ambassadeur. Monsieur Habibou TALL, Titulaire d’une Maitrise en Droit public des sciences politiques en arabe, précédemment deuxième Conseiller de l’Ambassade du Sénégal en Mauritanie, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Lusaka, République de Zambie, en remplacement de Monsieur Boubou SENGHOTTE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Abdoul Aziz DIOUF est nommé, à compter du 1er octobre 2021, Professeur titulaire à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Spécialité Droit privé). Monsieur Dieunedort NZOUABETH est nommé, à compter du 1er octobre 2021, Professeur titulaire à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Spécialité Droit privé). Monsieur Babou DIENE, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Magatte NDIAYE, Enseignant Chercheur à l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Mohamed BENMAAOUIA, matricule de solde n°609 064/P, Enseignant Chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est nommé Professeur titulaire de classe normale, pour compter du 1er octobre 2021. Monsieur Abdoulaye Baila NDIAYE, matricule de solde n°103 104/A, est nommé dans les fonctions de Directeur de recherche titulaire de Biologie-Entomologie à l’Institut fondamental d’Afrique noire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à compter du 1er octobre 2021.

Fait à Dakar, le 27 avril 2022 Le Président de la République a pris les décisions suivantes :





Source : Source : https://www.exclusif.net/Les-nominations-en-consei...

Accueil Envoyer à un ami Partager