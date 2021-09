Les nominations en conseil des ministres du 15 Septembre 2021

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Baye Moctar DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République fédérale démocratique d'Ethiopie et Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'Union Africaine à Addis-Abeba, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, avec résidence à Bruxelles, en remplacement de l'Ambassadeur Amadou DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Mohamed Lamine THIAW, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre - Conseiller à l'Ambassade du Sénégal au Japon, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, Président de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, et Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'Union Africaine à Addis-Abeba, en remplacement de Monsieur Baye Moctar DIOP, appelé à d'autres fonctions.



Monsieur Youssoupha DIOP, Professeur d'Enseignement moyen principal, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Casablanca (Royaume du Maroc), en remplacement de Monsieur Massamba SARR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Babou SENE, Chancelier des Affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Dakhla (Royaume du Maroc).



Monsieur Abdoulaye SY, Ingénieur technologue en génie électromécanique, est nommé Directeur des Equipements scolaires au Ministère de l’Education nationale, poste vacant.



Le Président de la République a également procédé à la nomination de Professeurs titulaires et de Professeurs assimilés au niveau des Facultés et des Ecoles de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.



Fait à Dakar, le 15 septembre 2021



Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement



Oumar GUEYE



