Les noms des autorités sénégalaises ayant détourné des deniers publics de 1960 à 2017, bientôt dévoilés C’est l’ancien directeur de la Douane, Boubacar Camara qui compte publier les noms des autorités sénégalaises qui ont détourné des deniers publics de 1960 à 2017 dans son site internet dénommé «Lubeulcat».

«On a recensé tous les scandales, on a rassemblé aussi les chiffres et toutes les affaires que les gens cherchent à enterrer. On va les déterrer. On va mettre en place un site internet qui s’appelle « Lubeulcat », pour y publier le nom de tous les « Lubeulcat » (ceux qui ont détourné de l’argent)», menace le candidat à l’élection présidentielle de 2019, Boubacar Camara.

En tourné à Mbour pour rencontrer ses partisans, le leader du mouvement «Jengu» annonce que le site « Lubeulcat » va bientôt être lancé.

En conséquence, Boubacar Camara demande à Amadou Ba, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan d'expliquer aux sénégalais la réalité en ce qui concerne l'état de la trésorerie nationale. Car selon lui, «l'économie sénégalaise est bien malade».











