Les opportunités d?emploi du secteur maritime présentées à des étudiants de l?USSEIN

Le directeur de l’Agence nationale des affaires maritimes, Bécaye Diop, a présenté, jeudi, les opportunités d’emploi du secteur maritime et portuaire à des étudiants de l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, soulignant que l’ANAM a un « besoin pressant » d’une vingtaine d’inspecteurs à la navigation qu’elle peine à trouver sur le marché. ‘’L’idée, dans cette étape, c’est de discuter des opportunités dans le domaine maritime et portuaire. C’est vrai que le milieu maritime est un peu méconnu du grand public. Heureusement qu’on a des étudiants qui se forment dans ce domaine’’, a-t-il notamment dit, en s’adressant à des étudiants de la filière des affaires maritimes de l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Cette visite à l’université s’est déroulée en marge d’une tournée de prise de contact du DG de l’ANAM avec la circonscription maritime centre (CIRCAM Centre) à Fatick. Il s’est également rendu au port de Ndakhonga, dans le département de Foundiougne, dont les travaux de construction sont en cours. Selon lui, cette infrastructure portuaire est en mesure de créer « beaucoup d’emplois et énormément de ressources ». Il a insisté sur les « aspects sécuritaires » permettant de répondre aux normes et standards. Devant des étudiants de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, Bécaye Diop a indiqué que l’ANAM avait un « besoin de vingt inspecteurs à la navigation, mais elle n’arrive pas en trouver ». C’est une offre ‘’très pressante’’, a-t-il dit. ‘’L’idée, pour nous, c’est de les (étudiants) orienter, le mieux possible, dans le domaine maritime qui est un véritable pourvoyeur d’emplois qui paient bien.. Il est de notre devoir, donc, de discuter avec les étudiants, de discuter avec eux sur l’employabilité qu’offre le secteur maritime’’, a-t-il poursuivi. Le DG de l’ANAM va boucler sa tournée par un de point de presse prévu vendredi à 17 heures et destiné à évaluer sa visite dans la zone centre du pays.



