Les origines des familles lébous : Un héritage diversifié

Les Lébous, peuple établi principalement sur la presqu'île du Cap-Vert, à Dakar, possèdent une riche diversité culturelle et historique. Leurs familles, issues d'origines variées, témoignent des migrations et des alliances qui ont façonné leur identité. Voici une exploration des origines des principales familles lébous.



Famille NDOYE

Les Ndoye tirent leurs origines du Djolof. Mâ Fall Ndoye et Roube Dialénouk Gnoule, venus de cette région, s’établirent à Béroum Thiâlame, où naquirent N’Diagne Ndoye, Déingue Ndoye, Dingué Ndoye, et Djuma Ndoye. Leur descendant, Birame Yacine Ndoye, fonda la localité de M’Bidjeum.



Famille SAMB

Matavaye Samb et Djiquelâne Samb, également originaires du Djolof, comptent parmi les premiers habitants de M’Boukhékhe, contribuant à son établissement.



Famille DIOP

Deux branches distinctes émergent :



Djaraf Mame Ganna Diop et Gueuremou Tauni Diop : Premiers habitants de M’Boukhékhe, originaires du Djolof.

Barguéte Témour Diop : Originaire du Guet, dans le Cayor, il est le père du premier Serigne N’Dakarou, Dial Diop.



Famille PAYE

Gnokhor Paye, venu du Sine, est l’ancêtre des Diaraf du quartier de M’Both, à Dakar.



Famille DIAGNE

Originaire du Wâlo, leur ancêtre, Mâli N’Dombo, vient du village de N’Dombo.



Famille SYLLA

Les Sylla sont des descendants de Youssoupha Sylla, ancien imam à Djoncto, dans le Fouta. Une partie de ses descendants s’est installée dans le Cayor et la presqu’île, où Ma Sylla épousa Kheury Diop, sœur de Dial Diop.



Famille GUEYE

Deux branches principales se distinguent :



Mame Ma Gnaye Guèye, originaire de Djoumbane dans le Cayor, est l’ancêtre de Tadjar Gueye.

Ma Gueye Serigny Arame Gueye, venu de Djobass après sa destruction, a des descendants établis à Yoff, Bargny, Rufisque, et Dakar.



Famille M’BAYE

Originaire de Diatti, Sâ Khéver M’Baye a fondé N’Deunkou à Rufisque, tandis que Demba M’Baye fut Lamane à Bègne. Cette famille est liée aux fondateurs de Yène.



Famille N’DIONE

Descendants de Bassa Vali N’Diona, originaire du Sine, le nom « N’Diona » a évolué en « N’Dione » avec le temps.



Famille THIOUNE

Les Thioune, venus du Cayor et du Baol, comptent parmi eux Diaraf Djalen Thioune (Yoff) et Diaraf Gâl Thioune (Ouakam).



Famille THIAW

Originaires du Baol, leurs ancêtres incluent Vâke Thiaw et Tannar Thiaw. Leur descendant le plus illustre est Seydna Limamou Laye, fondateur des Layènes.



Famille NIANG

Cette famille, venue de Dialave, a été fondée par Baytir Niang, surnommé Béye Bèye Niangua, un grand propriétaire terrien à Rufisque.



Famille N’DIR

Les N’Dir, d’origine Wâlo-Wâlo, ont transité par le Cayor et le Baol avant de s’établir dans la presqu’île.



Famille CISSE

D’origine socé, la famille Cissé a traversé le Saloum et séjourné chez les Sérères Sâfènes, où leur nom a évolué en « Ciss ».



Une mosaïque culturelle

Les familles lébous reflètent une diversité d’origines, principalement issues du Djolof, du Cayor, et d’autres régions comme le Sine, le Fouta, et le Wâlo. Cette richesse témoigne des migrations et des alliances qui ont façonné l’histoire du peuple lébou, faisant de Dakar un carrefour culturel unique.

