Les origines troubles d'ERAMET GCO : Quand la CENTIF et la CREI se mêlèrent du Zircon et que le vrai prix des Niayes et du Désert de Lompoul est peut-être appris ! GCO (Grandes Côtes Opérations) a été créé par la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL). Elle a ensuite été rejointe dans GCO par la française ERAMET pour lancer l'exploitation des sables minéralisés au Sénégal - appelés communément zircon. En octobre 2016, Dakaractu nous éclairait sur les révélations de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) concernant les conditions présumées d'obtention de la concession minière qui détruit aujourd'hui la région des Niayes et le Désert de Lompoul.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 22:23

Concernant la 1ère période qui s'étend de février 2004 à juin 2005, soit les mois qui ont entouré la signature de la convention d'exploration signée entre MDL Sénégal et le Gouvernement du Sénégal représenté par son Ministre des Mines. On apprend qu'un conseiller de la Présidence d'alors aurait bénéficié de chèques provenant de MDL Sénégal et d'un virement suspect d'une société de Guernesey d'un montant total d'environ 630 millions de FCFA (≃ € 1m).



En plus d'avoir retiré de grandes sommes, et d'avoir transmis des chèques bien fournis à des entreprises Dakaroises, ce conseiller, a également émis un chèque de 100 millions de FCFA directement à l’ordre du Secrétariat général de la présidence de la République (CBEAO numéro K 213 628 0351127). En octobre 2017 éclatèrent les révélations sur la 2ème période, grâce à la CREI (Cour de répression de l'enrichissement illicite) qui enquêtait sur la richesse de ce fameux Ministre des Mines.



Cette 2ème période s'étend de septembre 2007 à février 2008, et aurait vu 12,436 Milliards de FCFA (≃ € 19m) de rétrocommissions présumées versées par MDL dans le cadre de la signature en septembre 2007 de l'Avenant 1 de la convention minière des Niayes, par le même Ministre des Mines.



Les 2 premiers chèques de MDL Sénégal d'un total de 7,5 Milliards de FCFA, datés du jeudi 20 septembre 2007, ont été encaissés le lendemain par TSE Afrique, soit quelques jours avant la signature de l'Avenant n°1, qui a eu lieu le lundi 24 septembre 2007, tandis que les autres chèques furent encaissés un peu plus tard par TSE et Sénégal Business Développement.



À noter que ces révélations eurent lieu simultanément aux négociations de rachats des parts restantes de MDL par ERAMET dans GCO (qui aboutirent finalement début 2018). Suite à ces révélations, le Parquet Général avait fait savoir que les procédures en instance à la CREI étaient en phase de clôture et ne concernaient pas les sociétés destinataires des chèques de MDL. Circulez, il n'y a rien à voir !



Avec l'actualité judiciaire au Sénégal. Nous pouvons espérer que la lumière soit bientôt faite sur ces révélations passées sous silence, et qui ne font que confirmer la nécessité d'un Moratoire Lompoul au sujet de ce véritable scandale.



Ousseynou Wade