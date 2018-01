Les partisans de Khalifa Sall trainent Suzanne Kamara dans la boue : « C’est un enseignant perdu » Lors de sa dernière sortie médiatique, Ameth Suzanne Kamara de l’APR a attaqué Khalifa Sall, estimant qu’a fauté et que ça allait bientôt se savoir.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2018 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

Hier, au cours d’une conférence de presse, les partisans de Khalifa Sall qui n’ont visiblement pas aimé sa démarche l’ont trainé dans la boue. «Suzanne Kamara est enseignant perdu ; il ne peut pas constituer un modèle pour la jeunesse sénégalaise. D’ailleurs, je suis triste pour les enfants qu’il a eu à encadrer », a soutenu le coordonnateur des jeunes partisans de Khalifa Sall.

Et Bassirou Samb qui suit visiblement le parcours de Suzanne Kamara de poursuivre dans les colonnes du journal « Tribune » : «S’il veut occuper la place de Youssou Touré qu’il cherche par tous les moyens que de s’attaquer de manière aussi lâche à Khalifa Sall ».

Il avertit que plus rien ne se passera comme avant : « Nous ne laisserons plus personne s’attaquer à notre leader». Les jeunes partisans de Khalifa Sall étaient en conférence de presse hier à Sacré-Cœur pour évaluer le procès en cours de leur leader.

Leral.net

