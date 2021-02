Les patriotes menacent de brûler les maisons des personnalités

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Ousmane Sonko est en train de susciter une vive tension dans les réseaux sociaux et dans les groupes affiliés au leader des Pastef. D’après des sources de L'As, les supporters de Sonko sont en train d’affiner leur stratégie pour installer la peur dans le camp du pouvoir.



Certains se sont ont donné rendez-vous au domicile de leur leader pour lui servir de bouclier contre les pandores au cas où ils viendraient le cueillir. D’autres en revanche proposent simplement qu’ils mettent le feu sur les maisons du procureur Serigne Bassirou Guèye, du haut commandant de la gendarmerie et tout autre haut responsable du pouvoir. Un manière de répondre à l’appel à l’insurrection à peine voilée lancé par Ousmane Sonko hier lors sa déclaration.

