Les pays arabes rejettent le projet américain de déplacement des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie

L'Egypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, l'Autorité palestinienne et la Ligue arabe ont fait part samedi dans une déclaration commune de leur rejet de tout projet visant à déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée. La déclaration a été publiée après une réunion qui a eu lieu dans la capitale égyptienne Le Caire, à laquelle ont participé de hauts diplomates égyptiens, jordaniens, saoudiens, qatariens et émiriens, ainsi que de hauts responsables de l'Autorité palestinienne et de la Ligue arabe. Toutefois, a également souligné le communiqué, les participants à la réunion ont exprimé leur engagement à travailler avec l'administration du président américain Donald Trump « pour parvenir à une paix juste et globale au Moyen-Orient basée sur la solution à deux Etats ». Ils ont aussi exprimé leur soutien total aux Palestiniens et à leurs droits légitimes, rejetant tout projet de déplacer le peuple palestinien, que ce soit par expulsion ou par des efforts visant à les transférer ou à les déplacer de leurs terres, et cela quelles que soient les circonstances. La déclaration a aussi exhorté la communauté internationale à coordonner ses efforts pour planifier et mettre en œuvre un processus global de reconstruction de Gaza afin d'améliorer la vie quotidienne des Palestiniens et de résoudre le problème des déplacements internes. Le 25 janvier, le président américain Donald Trump a proposé un plan controversé visant à déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie, fermement rejeté par les deux pays.



