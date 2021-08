Les paysans de la zone des Niayes dans le désarroi: Le cri du cœur d’un citoyen à l’endroit du Président Macky Sall Monsieur le président Macky Sall, les pauvres paysans de la zone des Niayes sont dans le désarroi depuis des mois, car n'ayant pas la possibilité d'écouler leurs produits.

Ils ne trouvent plus d'acheteur à cause des gros producteurs.



Aujourd'hui, des grands producteur étrangers installés à Mbane, Vanos, Kirène, etc, inondent le marché avec leurs oignons, ce qui empêche les pauvres paysans de la zone des Niayes de trouver des acheteurs.



Des pères de famille ont fait des prêts auprès des banques pour pouvoir produire en quantité et en qualité, mais malheureusement, ils n'arrivent plus vendre.



Aujourd'hui, si on avait sur place des usines de transformation, cela permettrait au producteur de vendre mais actuellement ces sacs d'oignon sont stockés depuis des semaines sans trouver d'acheteur.



Je sais que mes mots ne vont pas dépasser Mboro mais j'invite mes amis et frères journalistes à aller faire un petit tour chez ces producteurs, à Potou plus particulièrement, pour comprendre ce qui se passe et aider nos parents, en termes de visibilité.



Merci pour votre aide.



