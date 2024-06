Les premières gouttes de pétrole au Palais

Le président de la République a reçu hier, en marge du Conseil des ministres, l'échantillon du premier brut extrait du champ pétrolier de Sangomar. Ainsi, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement pour une gestion transparente et équitable des ressources naturelles.



D'aprés "L'As", le chef de l'État a en outre adressé ses félicitations au gouvernement, au peuple sénégalais et à la compagnie Woodside Energy.



Enfin, le successeur de Macky Sall a formulé des prières, pour que ce pétrole apporte prospérité, paix et concorde au Sénégal, qui intègre ainsi le groupe des nations productrices de pétrole.