Les prestataires de la Senelec arrêtent leur grève de la faim Les prestataires de la Senelec, réunis sous l’autopont en face du cimetière Saint-Lazard sur la VDN, avant d'être déguerpis par les forces de l'ordre, ont décidé d'arrêter leur grève de la faim qui dure depuis le 11 octobre . Dans un communiqué, parvenu à PressAfrik, l'ATE explique qu’après une large concertation avec l'ensemble de ses membres, a décidé, en toute responsabilité, de surseoir à leur grève de la faim pour donner une chance aux négociations entreprises par le secrétaire général de SUTELEC. Beaucoup d’autorités et citoyens animés de bonnes volontés sont allés à la rencontre des prestataires pour trouver des solutions.



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 11:51 | | 1 commentaire(s)|

C'est dans cette logique qu'une délégation de SUTELEC, dirigée par son secrétaire général Monsieur Habid Aidara est venu les voir pour jouer la médiation. « Ainsi, nous avons tenu deux rencontres avec M. Aidara, lors desquelles, nous lui avons réaffirmé nos revendications, qu'il a bien voulu accepté de transmettre à la direction de la Senelec », disent-ils dans le communiqué.



À cet effet, une rencontre tripartite entre l'Amicale des travailleurs de l'électricité A.T.E, le SUTELEC et le Directeur Général de la SENELEC aura lieu la semaine prochaine, après le Gamou, informe le document.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos