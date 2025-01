Les prix alimentaires mondiaux ont baissé de 2,1% en 2024 selon la FAO

Ces baisses ont été en partie compensées par la hausse des cours des huiles végétales (+ 9,4 %), des produits laitiers (4,7 %) et des viandes (2,7 %). Globalement, selon la FAO, les prix des denrées alimentaires dans le monde ont diminué de 2,1 % en 2024 par rapport à l’an dernier.



Cette tendance baissière s’est d’ailleurs illustrée le mois dernier. L’indice de référence des prix mondiaux des produits alimentaires a baissé en décembre par rapport au mois précédent, sous l’effet d’une chute des cours internationaux du sucre. L’Indice FAO s’est établi en moyenne à 127,0 points en décembre, en baisse de 0,5 % par rapport à novembre et en hausse de 6,7 % par rapport à décembre 2023.



Baisse des prix des produits laitiers



Les prix des céréales en décembre était relativement inchangé par rapport à novembre et inférieur de 9,3 % à son niveau de l’année précédente, une hausse marginale des cotations du maïs ayant compensé une baisse de celles du blé. L’Indice FAO des prix de tous les types de riz a augmenté de 0,8 % par rapport à son niveau moyen de 2023, ce qui représente un record de 16 ans en termes nominaux.



En décembre, l’Indice FAO des prix des huiles végétales a baissé de 0,5 % par rapport à novembre, tout en restant supérieur de 33,5 % à son niveau de l’année précédente. L’Indice FAO des prix des produits laitiers a baissé après sept mois consécutifs de hausse, reculant de 0,7 % par rapport à novembre, tout en restant supérieur de 17 % à sa valeur de décembre 2023.



Le prix du sucre a été à l’origine de la baisse mensuelle, reculant de 5,1 % par rapport à novembre en raison de l’amélioration des perspectives de récolte de la canne à sucre dans les principaux pays producteurs, pour s’établir à 10,6 % en dessous de son niveau de décembre 2023.



Dans le même temps, le prix de la viande, contrairement aux autres sous-indices, a augmenté de 0,4 % en décembre par rapport à novembre, mettant fin à une tendance à la baisse de trois mois, et s’est établi à 7,1 % au-dessus de sa valeur de décembre 2023.

Pour l’ensemble de l’année 2024, l’Indice FAO des prix de la viande était supérieur de 2,7 % à sa moyenne de 2023, la hausse des cotations des viandes bovine, ovine et de volaille compensant la baisse des prix internationaux de la viande porcine.

Source : https://www.lejecos.com/Les-prix-alimentaires-mond...

