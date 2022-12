Les prix de l'oignon et de la pomme de terre importés hors contrôle : L’Etat lâche de lest Le gouvernement lâche les prix de l'oignon et de la pomme de terre importés qu’il avait homologués à 500 Fcfa lors des concertations pour réduire la cherté de certaines denrées alimentaires. La réalité du marché international a fini par dicter sa loi aux autorités, remettant ainsi en cause les prix fixés. L’As

A cet effet, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME dit constater depuis quelques jours des difficultés dans la distribution de l'oignon et de la pomme de terre importés.



Dans une note reçue à «L’As », le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo, indique que l'oignon d'origine hollandaise qui constitue 70% des approvisionnements du pays a vu ses cours augmenter sensiblement, passant de 13 à 19 euros le sac de 25 kg, soit un prix de revient de 13.500 FCFA alors que le prix de vente import est fixé à 10.500 FCFA/ le sac de 25 kg.



Cette nouvelle donne sur le marché international, selon M. Diallo, rend impraticable ce prix déterminé à l'import par l'arrêté interministériel portant fixation des prix de l'oignon, de la pomme de terre et de la carotte.



En attendant un retour à la normale de la situation en fin janvier 2023 avec l'arrivée de la production locale, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME prendra, de concert avec tous les acteurs impliqués, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer un approvisionnement correct et régulier du marché à des prix justes.



