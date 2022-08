Les proches de Fils de Balla se prononcent: "Ce n'est pas un lutteur comme les autres, il est..."

Les proches de Fils de Balla se lâchent sur leur protégé et ne tarissent pas d'éloges sur lui. "Fils de Balla est entré dans la lutte par effraction grâce à Balla Gaye 2. Rien qu'à voir son comportement, on sent qu'il n'a pas les habitudes innées d'un lutteur", ont-ils dit. Mieux, son frère avance : "Il a fait le préscolaire, il ne pense pas comme un lutteur figé. On ne pouvait que se plier à sa volonté et l'accompagner dans sa passion. Il peut y réaliser de belles choses", dit-il.