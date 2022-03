Les quatre chapeaux du tirage de la Coupe du monde 2022 Vendredi aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. La FIFA a annoncé l'actualisation de son classement et de la composition des quatre chapeaux pour le tirage.

Quelques heures après la qualification du Mexique et des États-Unis, la trêve internationale a officiellement pris fin, et la FIFA a pu mettre à jour son classement afin de préparer le tirage au sort de la Coupe du monde 2022.



Aujourd'hui, 29 des 32 participants sont officiellement connus, et le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde du Qatar aura lieu ce vendredi 1er avril.



Suite à la mise à jour du classement FIFA, nous connaissons désormais la composition des quatre chapeaux du tirage au sort. Celui des têtes de série était déjà connu depuis quelques jours : Qatar (pays hôte), Belgique, Brésil, France, Angleterre, Argentine, Espagne, Portugal.



Le Mexique, les États-Unis, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, la Croatie et l'Uruguay, se retrouveront dans le chapeau numéro 2. Dans le chapeau numéro 3, se trouvent le Sénégal, l'Iran, le Japon, le Maroc, la Serbie, la Pologne, la Corée du Sud et le Canada et la Tunisie.



Enfin, dans le chapeau numéro 4 se trouvent le Canada, le Cameroun, le Ghana, l'Equateur et l'Arabie Saoudite. Les trois autres membres du chapeau 4 ne sont pas définis. Il s'agira des trois vainqueurs des barrages qui seront disputés au mois de juin prochain (Écosse, Pays de Galles ou Ukraine en zone Europe; ainsi que les vainqueurs des barrages intercontinentaux Costa Rica-Nouvelle Zélande et Pérou-Australie/Émirats Arabes Unis).

